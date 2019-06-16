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Обстрел танкеров в Оманском заливе: Израиль призвал остановить Иран

1.8тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе.

Как сообщает Telegram-канал 360tv, Нетаньяху гневно выразился и потребовал мировое сообщество остановить Иран.

"Он назвал это "агрессией" и призвал мировое сообщество ее остановить, чтобы обеспечить свободу судоходства в международных водах", – говорится в сообщении.

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Танкер

Танкер

Daily Mail

Отметим, между США и Ираном произошло очередное обострение. По одной из версий, 13 июня неизвестные обстреляли на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) танкеры с нефтью. Два судна успели распространить сигнал бедствия из-за нападения и эвакуироваться, после их обстреляли торпедами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Госдепартаменте США обвинили в произошедшем Иран. На ситуацию мгновенно отреагировал нефтяной рынок. Если до этого стоимость черного золота стремительно снижалась и достигла пятимесячного минимума в $59 (Brent, по состоянию на открытие торгов 13 июня), то сразу после происшествия цена взлетела почти до $62.

  • В России уже заявили, что ситуация в Оманском заливе может расшатать основы мировой экономики.

  • Иран же отвергает любые обвинения США о причастности Тегерана к нападениям на танкеры в Оманском заливе.

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Персона
Беньямин Нетаньяху
Место
ОАЭ
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понятно,шоха американская .
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