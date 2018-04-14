"Обос*ались в Сирии": в сети подняли на смех Россию после удара США

Удар США, Франции и Великобритании по ряду военных объектов в Сирии и реакция России на произошедшее стало в субботу, 14 апреля, главной темой обсуждения в украинском и российском сегментах социальных сетей.

В частности, пользователи делились своими мнениями о ситуации в Twitter и Facebook. "Минобороны России заявило, что ни одна из выпущенных США, Великобританией и Францией ракет не входила в зону ответственности подразделений российских ПВО в Сирии. А я все думал, как они прокомментируют свою ничтожность!" – пишет фейковый аккаунт Дональда Трампа.

"Сегодня на всех российских инфопомойках "Секелевы" будут рассказывать вате о (естественно не имеющих аналогов в мире) возможностях России и том, как они могли ответить пендосам!" – заявил блогер Страшный БЕНДЕРовец.

"Вы обидели президента Путина и заплатите за это!" – грозно заявил американцам Анатолий Антонов. Так истово дворовая челядь защищает честь своего барина. И все бы ничего, но кто-то назначил этого привычного к ежесубботним поркам крепостного послом в США. Впрочем, других людей, похоже, за поребриком и не осталось", – отметил Карл Волох.

"146 ракет перехватили из 103", – иронизирует Антон Швец.

"Почему российские ракеты не сбили американские? Просто подлые американцы напали ночью, а российские ракеты в это время спят. Да и вообще, на улице темно было и ни***на не видно. Как по-вашему русская ракета должна лететь, на ощупь?" – заявил Вячеслав Поездник.

"У 76% проголосовавших за Путина сейчас в глазах лишь один немой вопрос к нему:

– Владимир Владимирович. Мы обос*ались в Сирии?" – отметил Саша_Северный.

‏"Перед ударом: Посол РФ, председатель комитета по обороне ГД РФ: Мы будем сбивать не только ракеты, но и на несем удары по местам запуска. После удара: Ни одна ракета не попала в зону ответственности ПВО РФ в Сирии. Все что вам нужно знать о решимости властей и военных РФ", – пишет блогер Рогозин-на-орбите.

"Посол России в Вашингтоне заявил, что действия США и их союзников в Сирии не останутся без последствий. Русским опять запретят собирать валежник, видимо", – резюмировал Рустем Адагамов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировали атаку на ряд объектов режима Асада.