''Обнимался и держался за ручки'': Путин снова рассмешил сеть 

Президента России Владимира Путина подловили на маскировке роста на переговорах в Нью-Дели, а также на слишком теплой встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Нарезку фото опубликовал на своей странице в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий, отметив, что лидер Кремля "опять обнимался и держался за ручки".

"Что интересно, номинально и Путин, и Моди - одного роста. А на фото Путин - на пол-ладони ниже. И это при том, что Моди в каких-то пантофлях, а Путина без каблуков, подкладок и креплений не выпускают, как обычно", - написал он.

В комментариях к посту пользователи высмеяли махинации с ростом. "Путину б такие сандалеты – он бы был на полторы головы ниже", - отметили юзеры.

Также во время визита в Индию с президентом РФ случился еще один конфуз: на пресс-коференции ему поменяли рабочий микрофон.

"Отобрал у меня действующий микрофон, не хочет, чтобы я ответил на ваш вопрос", - отметил Путин.

"Отобрал у меня действующий микрофон, не хочет, чтобы я ответил на ваш вопрос": Путин и индийская техника pic.twitter.com/IiQ5OP9lU9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите в Душанбе отличился тем, что во время прогулки взял президента России Владимира Путина за руку и долго не отпускал.