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ПолитикаЭкономика

''Обнимался и держался за ручки'': Путин снова рассмешил сеть 

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Президента России Владимира Путина подловили на маскировке роста на переговорах в Нью-Дели, а также на слишком теплой встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Нарезку фото опубликовал на своей странице в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий, отметив, что лидер Кремля "опять обнимался и держался за ручки".

"Что интересно, номинально и Путин, и Моди - одного роста. А на фото Путин - на пол-ладони ниже. И это при том, что Моди в каких-то пантофлях, а Путина без каблуков, подкладок и креплений не выпускают, как обычно", - написал он.

''Обнимался и держался за ручки'': Путин снова рассмешил сеть 

В комментариях к посту пользователи высмеяли махинации с ростом. "Путину б такие сандалеты – он бы был на полторы головы ниже", - отметили юзеры.

''Обнимался и держался за ручки'': Путин снова рассмешил сеть 
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Также во время визита в Индию с президентом РФ случился еще один конфуз: на пресс-коференции ему поменяли рабочий микрофон.

"Отобрал у меня действующий микрофон, не хочет, чтобы я ответил на ваш вопрос", - отметил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите в Душанбе отличился тем, что во время прогулки взял президента России Владимира Путина за руку и долго не отпускал.

Персона
Владимир Путин
Место
Индия
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сенька разин
сенька разин
Володенька, наш Ты Дзюдой-Волшебник!)))
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Ох-ительная проблема у свидомых: Кто выше или ниже Путина! Могу вам для радости сказать, что Порошенко толще и тупее.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Да действительно, вы убогие рагули,Как дети блядь.меряете рост Путина,ширину рожи вашего Пидохряка замеряйте на досуге.Путин поехал в Индию,и заключил контракт на 5.5 млрд далляров,это ваш годовой бюджет обороны,и ни хуя ему рост не помешал,ни ваши пиндосские хозяева.Тяжко видно быть уебищными рабами пиндосов? Злитесь на всех кроме себя,но хуй пиндосский сосать продолжаете.
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