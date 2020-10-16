Обезглавивший французского учителя террорист оказался москвичем – СМИ

Парень, которого подозревают в том, что он обезглавил учителя возле Парижа, является москвичем.

Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на российское консульство во Франции. Также стал известен его ник в социальных сетях.

"В консульстве России во Франции подтвердили, что по делу об убийстве педагога в пригороде Парижа проходит 18-летний москвич. Его ник в твиттере – "Чечен_270"", – сказано в сообщении.

Как пишет "Подъем", в Twitter он публиковал фото убийства учителя. Также он сопроводил его угрозами неверным и президенту Франции Эммануэлю Макрону. В публикациях он называл себя Абдуллой.

Сейчас действие данного аккаунта приостановлено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний мужчина чеченского происхождения обезглавил учителя истории и географии. Во время убийства он выкрикивал исламистские лозунги. Полиция застрелила нападавшего.