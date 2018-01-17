Нож в спину Украине? В Европе сделали скандальное заявление о России

Новый канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций при прогрессе в минском процессе.

Об этом он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает "РИА".

"ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего прогресса, о которых говорил в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер (президент ФРГ – Ред.)", — заявил он.

По словам Курца, мир в Европе может быть "только с Россией" в качестве партнера. Но это не должно означать, что ЕС может "закрывать глаза на нарушение международного права".

Напомним, Курц принял присягу на пост канцлера Австрии 18 декабря 2017 года. Он будет занимать данный пост пять лет. 9 января в Австрии заявили, что санкции ЕС против России не оказали существенного влияния.

Как сообщал "Обозреватель", министр иностранных дел Германии озвучил план снятия санкций с России.