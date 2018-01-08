Нож в спину Украине: европейская страна пошла на подлый союз с Путиным

Норвежская компания Kværner примет участие в строительстве важного для России нового газопровода через Балтийское море.

Об этом сообщают "ИноСМИ.ру".

"Отныне норвежская компания будет принимать участие в строительстве "Северного потока-2", гигантского, но очень противоречивого путинского энергетического проекта, который обеспечит поставки российского газа в Германию", - говорится в материале.

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Так, российская дочерняя компания Kværner накануне Рождества заключила с "Северным потоком-2" самый крупный за многие годы контракт на сумму более чем в 600 миллионов крон.

Как отметил начальник отдела Kværner по связям с общественностью Турбьёрн Андерсен, работа по строительству газопровода начнется "довольно скоро".

Как писал "Обозреватель", недавно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил о том, что Украина в 2015 году планировала подорвать российский газопровод.