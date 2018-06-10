"Нож в спину": у Трампа приготовили своему союзнику "место в аду"

Глава Национального совета по торговле при Администрации президента США Питер Наварро подверг жесткой критике позицию премьер-министра Канады Джастина Трюдо относительно американских торговых пошлин.

"Есть особое место в аду для любого зарубежного лидера, который ведет недобросовестную дипломатию с президентом Трампом и потом пытается ударить его ножом в спину", - сказ-ал чиновник, передает CNN.

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Аналогичную позицию высказал главный помощник президента США по экономике Ларри Кадлоу.

"Это было предательство. Он действительно как-будто ударил нас ножом в спину", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп отказался подписывать коммюнике по итогам саммита G7 из-за "лживых заявлений" Джастина Трюдо. Американский лидер также обвинил канадского премьера в том, что тот начал критиковать Трампа уже после его отъезда из Канады.