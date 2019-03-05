Новое пришествие? В Италии с неба явился лик Иисуса Христа. Фото

В Италии жители были поражены, увидев в небе солнечный образ в виде Иисуса Христа.

Как сообщает издание The Daily Mail, невероятный случай произошел в муниципалитете Агрополи.

Сообщается, что автором загадочных снимков стал местный житель Альфредо Ло Брутто. На фото видно, как некий силуэт буквально завис над морем. Необычное скопление облаков и эффект солнечного света будто повторили знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

"Я был очарован видом. Не часто делюсь снимками в социальных сетях, но когда сделал этот, сразу почувствовал, что хочу, чтобы другие тоже его увидели. Это было очень красиво", – рассказал Брутто.

The Daily Mail Лик Иисуса Христа

The Daily Mail Лик Иисуса Христа

The Daily Mail Лик Иисуса Христа

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