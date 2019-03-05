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Новое пришествие? В Италии с неба явился лик Иисуса Христа. Фото

9.6тЧитать материал на украинском

В Италии жители были поражены, увидев в небе солнечный образ в виде Иисуса Христа.

Как сообщает издание The Daily Mail, невероятный случай произошел в муниципалитете Агрополи.

Сообщается, что автором загадочных снимков стал местный житель Альфредо Ло Брутто. На фото видно, как некий силуэт буквально завис над морем. Необычное скопление облаков и эффект солнечного света будто повторили знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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"Я был очарован видом. Не часто делюсь снимками в социальных сетях, но когда сделал этот, сразу почувствовал, что хочу, чтобы другие тоже его увидели. Это было очень красиво", – рассказал Брутто.

The Daily Mail

The Daily Mail

Лик Иисуса Христа

The Daily Mail

The Daily Mail

Лик Иисуса Христа

The Daily Mail

The Daily Mail

Лик Иисуса Христа

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Италия
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