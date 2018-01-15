В Госдуме предложили отменить Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Чего хочет добиться Кремль и что изменит такая отмена?

Во-первых, Затулин – это все-таки не Кремль. Это большая удача для человечества, что все-таки Затулин пока еще не в Кремле, потому что на самом деле это была бы очень серьезная проблема при всем отвращении, которое нормальные люди испытывают к Путину, но все-таки и то, что делают и говорят такие люди как Затулин, Семен Багдасаров (российский политик - Ред.), Содомовский и прочие посетители и обитатели федеральных телеканалов. В общем-то это люди, которые могут действительно привести к большой войне.

Я думаю, что предложение Затулина не будет поддержано Государственной Думой, я на это надеюсь. Я надеюсь, что это безусловно предложение, которое согласовано с Кремлем. И это предложение – своего рода пробный камень и запугивающее движение, попытка запугать, сказать, что вот у нас может быть и такое.

Новости Кошмарный сон кремлевского режима

Открытое заявление о том, что Россия не признает границу Украины на самом деле является настолько абсурдным. Оно ничего вообще не меняет, потому что оно еще раз будет подтверждать, что Россия не признает международного права, Россия не признает государственных границ, которые официально признаны мировым сообществом.

То, что Россия сейчас ведет войну и оккупировала значительную часть территорию Украины – это факт. Закрепить этот факт каким-то актом юридическим – что от этого изменится. Поэтому я думаю, что это провокация, пробный шаг, который, я надеюсь, все-таки Кремлем поддержан не будет и не будет носить характер официальной, государственной, международной политики. Я надеюсь, что это предложение останется фактом биографии господина Затулина.