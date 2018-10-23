Новая холодная война: всплыли неожиданные нюансы разрыва ракетного договора США и России

Причиной, по которой США собираются разорвать с Российской Федерацией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, является усиление Китайской Народной Республики.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил аналитик Института мировой политики Николай Белесков. По его мнению, США переходят к сдерживанию Китая и для ликвидации возникшего ракетного дисбаланса между Америкой и КНР Вашингтону нужна денонсация договора РСМД.

"Это соглашение под сомнение поставило то, что в восьмидесятых годах только два государства мира имели соответствующий ракетный потенциал. С тех пор больше государств имеют подобное. И в первую очередь крупнейший арсенал ракет, который не был участником этого соглашения, это был Китай", - пояснил Белесков.

Впрочем, обнадежил он, разрыв договора не означает усиления именно американского арсенала оружия массового уничтожения. США может идти путем асимметричного ответа, используя крылатые ракеты без ядерных боеголовок.

"У США есть такой потенциал - крылатые ракеты, развернутые на подводных лодках. Например, одна подлодка класса "Огайо" имеет на борту 154 крылатые ракеты. Все надводные крупные американские корабли имеют крылатые ракеты "Томагавк". И есть соответствующие ракеты воздух-земля, которые тоже средней дальности, которые тоже не охватываются этим соглашением", - уточнил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Вашингтона есть предпосылки считать, что США также разорвет с Россией и договор СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения и действует с 2010 года.

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