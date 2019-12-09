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9 декабря • обновлено в 17:50
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Зеленский, Путин, Меркель и Макрон дают пресс-конференцию: онлайн-трансляция

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Президенты Украины, России и Франции Владимир Зеленский, Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель, которые прибыли на переговоры в "нормандском формате", дают пресс-конференцию в Париже.

Начало было запланировано на 19:45 9 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL предлагает вам онлайн-трансляции событий во французкой столице.

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Зеленский, Путин, Меркель и Макрон дают пресс-конференцию

Зеленский, Путин, Меркель и Макрон дают пресс-конференцию

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целью встречи лидера страны Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским будет "попытка найти какие-то решения".

  • Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что на саммите Зеленский будет поднимать вопрос сроков возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод войск противника с Донбасса.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Ангела Меркель Эммануэль Макрон
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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