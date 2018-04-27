Ночью в Москву вошли "Терминаторы" и "Искандеры": опубликовано видео репетиции парада

В Москве состоялась ночная репетиция парада Победы к 9 мая.

По Красной площади прошлись более 12,5 тысяч военнослужащих, пишет российское пропагандистское издание "Звезда".

Отмечается, что в тренировке пеших парадных расчетов войск Московского гарнизона, механизированной колонны военной техники приняли участие 33 парадных расчета пеших колонн, более 12,5 тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц вооружения и военной техники.

"Впервые по Красной площади прошли новейшие образцы вооружения: боевая машина поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевой многофункциональный комплекс "Уран-9" и беспилотники "Корсар" и "Катран" - сообщают издание.

Всего в механизированной колонне прошли свыше 120 единиц техники (в 2017 году было 114): бронетранспортеры "Ракушка", "Бумеранг" и "Тайфун-К", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и стратегические "Ярс".

Как сообщал "Обозреватель", в Украине пройдет военный парад на День независимости.