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Низкий Путин внезапно "дорос" до Макрона: в сети заметили уловку

83.5тЧитать новость на украинском

В сети была замечена очередная уловка команды президента России Владимира Путина. В частности, на совместном фото низкорослый российский президент вдруг предстал таким же высоким, как и глава Франции Эммануэль Макрон.

Данную деталь подметил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Плавающий" рост Путина опять повеселил: при 152 реальных и 170 номинальных сантиметров роста его умудрились "дотянуть" до 179-сантиметрового Макрона", - написал он в своем Telegram-канале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин часто попадает в курьезные ситуации из-за своего низкого роста. Глава российского государства всегда пытается казаться выше, чем он есть на самом деле.

Персоны
Владимир ПутинЭммануэль Макрон
Место
Россия
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Duboiskiy Aleks
Duboiskiy Aleks
А фули. ЧисТой совок (догнать и перегнать)не,не самогон
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Ганин Александр
Ганин Александр
Рост у Путина 170,а не 152,152 это мелким он был бы)))
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Ole Oleg
Ole Oleg
Если верить ютубу, то это двойник Путина " Удмурт". У него рост - 172 см. Побоялся сам на встречу приехать?
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