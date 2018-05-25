Низкий Путин внезапно "дорос" до Макрона: в сети заметили уловку

В сети была замечена очередная уловка команды президента России Владимира Путина. В частности, на совместном фото низкорослый российский президент вдруг предстал таким же высоким, как и глава Франции Эммануэль Макрон.

Данную деталь подметил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Плавающий" рост Путина опять повеселил: при 152 реальных и 170 номинальных сантиметров роста его умудрились "дотянуть" до 179-сантиметрового Макрона", - написал он в своем Telegram-канале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин часто попадает в курьезные ситуации из-за своего низкого роста. Глава российского государства всегда пытается казаться выше, чем он есть на самом деле.