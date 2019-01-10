''Никто никого не наклонит'': Лукашенко резко высказался об объединении с Россией

Разговоры об объединении Беларуси с Российской Федерацией "притянуты за уши", об этом не может быть и речи.

Соответствующее заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны, передает БЕЛТА.

"Слишком много сегодня, я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян, идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", - сказал он.

"Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия в свое время подписали договор о создании Союзного государства. "Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем", - отметил президент.

Глава государства заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе: "На это должна быть воля двух народов - Российской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет".

На этот шаг, убежден Лукашенко, не может пойти и сама Россия. Это главе белорусского государства подтвердил российский президент Владимир Путин. "Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", - заключил белорусский лидер.

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