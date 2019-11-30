Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:24
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Никто не догадывается: названо самое опасное ядерное государство

8.3т
Читать материал на украинском

Японию назвали ядерным государством, которое хранит в себе скрытую угрозу. Дело в том, что Японии под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии удалось заполучить большое количество ядерного топлива.

Это было скрыто от всех. Топлива, которое имеется сейчас у Японии, хватит для того, чтобы произвести около 6000 ядерных бомб. Об этом сообщает издание Sohu, передает ИноСМИ.

Новости
Китайцы испытывали ядерное оружие в море?

Такого количества бомб достаточно, чтобы уничтожить крупную страну. Ввиду этого соседние страны призвали быть более бдительными.

"Японцы – очень скрытный народ, даже Соединенные Штаты не могут их раскусить. Япония воспользовалась поддержкой США и вмиг превратилась в экономическую державу. В сфере международных прав она преисполнена амбиций и хочет играть более активную роль на международной арене и даже бросить вызов авторитету пяти постоянных членов Совета безопасности ООН", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что по боеспособности Япония входит в первую десятку стран мира.

"В последние годы Япония разрабатывает вертолетоносцы типа "Идзумо", водоизмещение которых даже больше, чем у вертолетоносцев легкого типа некоторых стран", – продолжают в материале.

Японии удалось построить самые совершенные атомные электростанции в мире и страна использует ядерную энергию для выработки электричества. Также Япония занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий.

В случае войны Япония сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее ядерного материала.

Японию назвали опасным ядерным государством

Японию назвали опасным ядерным государством

RT

Как сообщал OBOZREVATEL, в России атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Анатолий Запорожский
Место
Япония
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
11
6
Смешно
18
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Украине тоже давно уже пора пойти по этому пути и тогда соседи сразу начнут уважать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Разберется с китайской россией.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Владимирович Владимир, ты давай, с пендосской дупы язык не вынимай. Ишь, японскую лизнуть собрался.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги