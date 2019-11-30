Никто не догадывается: названо самое опасное ядерное государство

Японию назвали ядерным государством, которое хранит в себе скрытую угрозу. Дело в том, что Японии под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии удалось заполучить большое количество ядерного топлива.

Это было скрыто от всех. Топлива, которое имеется сейчас у Японии, хватит для того, чтобы произвести около 6000 ядерных бомб. Об этом сообщает издание Sohu, передает ИноСМИ.

Такого количества бомб достаточно, чтобы уничтожить крупную страну. Ввиду этого соседние страны призвали быть более бдительными.

"Японцы – очень скрытный народ, даже Соединенные Штаты не могут их раскусить. Япония воспользовалась поддержкой США и вмиг превратилась в экономическую державу. В сфере международных прав она преисполнена амбиций и хочет играть более активную роль на международной арене и даже бросить вызов авторитету пяти постоянных членов Совета безопасности ООН", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что по боеспособности Япония входит в первую десятку стран мира.

"В последние годы Япония разрабатывает вертолетоносцы типа "Идзумо", водоизмещение которых даже больше, чем у вертолетоносцев легкого типа некоторых стран", – продолжают в материале.

Японии удалось построить самые совершенные атомные электростанции в мире и страна использует ядерную энергию для выработки электричества. Также Япония занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий.

В случае войны Япония сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее ядерного материала.

Японию назвали опасным ядерным государством RT

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