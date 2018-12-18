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Никакой не инфаркт: в США проговорились о смерти главного ГРУшника Путина

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Бывший начальник Главного разведывательного управления России Игорь Сергун на самом деле умер в 2016 году в Ливане.

Об этом сказал в ходе допроса в ФБР бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн. В России официально сообщалось, что Сергун скончался от сердечного приступа в подмосковном доме отдыха, передает ВВС.

Флинн упомянул о времени и месте смерти начальника ГРУ Сергуна на допросе в ФБР в январе 2017 года. Его показания ранее полностью не раскрывались.

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Игорь Сергун

Игорь Сергун

Комсомольская правда

Согласно официальной версии, Игорь Сергун умер 3 января 2016 года на 59-м году жизни в подмосковном доме отдыха ФСБ "Москвич" после обширного инфаркта. О его смерти российские государственные СМИ сообщили 4 января.

При этом частное разведывательное агентство Stratfor сообщало, что Игорь Сергун погиб 1 января в Ливане. Отмечается, что присутствие генерала в стране, которая считается "очагом работы всех мировых разведывательных служб", вызывает много вопросов.

Напомним, что пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков эти данные опровергал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января 2016 года Кремль распространил информацию о смерти Сергуна.

Место
Россия
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