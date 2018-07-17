"Невиновная Россия": Трамп пошел на попятную

Президент США Дональд Трамп согласился с выводами исследования касательно вмешательства России в выборы американского президента 2016 года.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, после того, как вернулся со встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает CNN.

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство, могли быть и другие люди. И не было никакого сговора", — отметил он, добавив, что "оговорился" накануне, когда выступал вместе с главой Кремля.

По словам Трампа, он полностью доверяет спецслужбам. Более того, у него нет причин не верить в то, что Россия могла вмешаться в выборы.

Дональд Трамп CNN / скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции после встречи с Путиным Трамп сказал, что у него нет причин не доверять утверждениям главы Кремля, будто РФ не вмешивалась в выборы. Более того, он задал несколько вопросов американским спецслужбам по поводу расследования.

Позиция главы Белого дома вызвала гнев со стороны американцев. Его обвинили в предательстве, а также заявили, что президент США подчинился Путину. Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер и вовсе назвал Трампа "раскисшей макарониной".