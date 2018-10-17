''Неуважение к лидеру'': американский школьник ''затроллил'' Трампа

В США в штате Калифорния учительница математики Эвелин Лизетт, опубликовала оригинальный ответ своего ученика, которая набрала тысячи лайков и сотни комментариев от пользователей по всему миру.

За дополнительный балл в тесте учительница предложила школьникам рассказать ей анекдот. Один из семиклассников ответил двумя словами: "Наш президент" (Дональд Трамп - ред.).

Шутка расколола комментаторов на два лагеря. Часть из них оценили честность подростка, других возмутило неуважение к лидеру страны.

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"Ваша задача как учителя — научить детей уважать нашу Конституцию. Если бы вы учили моих детей, я бы добилась вашего увольнения", — возмутилась одна из пользователей.

"Нет, моя задача — учить детей математике", — возразила Лизетт.

На вопрос, сколько баллов учительница добавила ученику за такой ответ, она ответила: "Один балл… Но он и так сделал все на наивысшую отметку".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обсудили очередной конфуз Трампа.