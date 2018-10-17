''Неуважение к лидеру'': американский школьник ''затроллил'' Трампа

В США в штате Калифорния учительница математики Эвелин Лизетт, опубликовала оригинальный ответ своего ученика, которая набрала тысячи лайков и сотни комментариев от пользователей по всему миру.
За дополнительный балл в тесте учительница предложила школьникам рассказать ей анекдот. Один из семиклассников ответил двумя словами: "Наш президент" (Дональд Трамп - ред.).
Шутка расколола комментаторов на два лагеря. Часть из них оценили честность подростка, других возмутило неуважение к лидеру страны.
"Ваша задача как учителя — научить детей уважать нашу Конституцию. Если бы вы учили моих детей, я бы добилась вашего увольнения", — возмутилась одна из пользователей.
"Нет, моя задача — учить детей математике", — возразила Лизетт.
На вопрос, сколько баллов учительница добавила ученику за такой ответ, она ответила: "Один балл… Но он и так сделал все на наивысшую отметку".
Grading papers. This legit made my night. @realDonaldTrump #Trump pic.twitter.com/MyZu2aykQR— Evelyn Lizette ☀️ (@EvelynALizette) 15 октября 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обсудили очередной конфуз Трампа.