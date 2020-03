В понедельник, 2 марта, в Израиле состоялись внеочередные выборы в парламент, в ходе которых граждане выбирали 120 депутатов в Кнессет 23-го созыва.

По данным первых экзит-полов, победу на третьих за год выборах одержала партия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху "Ликуд", которая взяла 36-37 мандатов.

Оппозиционный левоцентристский блок "Кахоль-Лаван", лидером которого является бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Израиля Бени Ганц, получает 32-33 места.

Объединенный арабский список берет 13-14 мест. У остальных сил менее 10 мандатов.

При этом Нетаньяху получает возможность для формирования коалиционного правительства, поскольку большее количество мест досталось именно правым партиям.

Отметим, очередные выборы прошли из-за того, что в Израиле уже около года не удается создать стабильное правительство. Ведь никому из левоцентристских и праворелигиозных политических сил не удалось получить большинства в Кнессете.

