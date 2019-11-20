"Необыкновенно горжусь!" Помпео ответил на скандальные показания о давлении Трампа на Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что гордится тем, что сделал Вашингтон для Украины во время президентства Дональда Трампа.
Успешным он назвал, в частности, укрепление обороны страны. Об этом он сказал в среду, 20 ноября, на пресс-конференции в Вашингтоне, передает "Интерфакс".
"Я необыкновенно горжусь тем, чего нам удалось добиться. Мы достигли значительных результатов для украинского народа, и я надеюсь, мы сможем продолжить это делать", – сказал Помпео.
Он подчеркнул, что этого удалось добиться именно при Трампе, а не при предыдущей администрации США.
На вопрос о том, не считает ли он нужным ввиду показаний постпреда США при ЕС Гордона Сондланда отказаться от участия в вопросе передачи Конгрессу документов, связанных с контактами представителей американской администрации с Киевом, Помпео ответил:
"Я не видел [этих] показаний. И я не буду брать самоотвод в этом случае. Я точно знаю, какой была политика США в отношении Украины, я работал над этим".
Помпео и Трамп
Коллаж
Напомним,Сондленд заявил, что Дональд Трамп якобы давал прямое указание о давлении на Киев для расследования в отношении сына соперника на выборах Джо Байдена Хантера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
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