"Необыкновенно горжусь!" Помпео ответил на скандальные показания о давлении Трампа на Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что гордится тем, что сделал Вашингтон для Украины во время президентства Дональда Трампа.

Успешным он назвал, в частности, укрепление обороны страны. Об этом он сказал в среду, 20 ноября, на пресс-конференции в Вашингтоне, передает "Интерфакс".

"Я необыкновенно горжусь тем, чего нам удалось добиться. Мы достигли значительных результатов для украинского народа, и я надеюсь, мы сможем продолжить это делать", – сказал Помпео.

Он подчеркнул, что этого удалось добиться именно при Трампе, а не при предыдущей администрации США.

На вопрос о том, не считает ли он нужным ввиду показаний постпреда США при ЕС Гордона Сондланда отказаться от участия в вопросе передачи Конгрессу документов, связанных с контактами представителей американской администрации с Киевом, Помпео ответил:

"Я не видел [этих] показаний. И я не буду брать самоотвод в этом случае. Я точно знаю, какой была политика США в отношении Украины, я работал над этим".

Помпео и Трамп Коллаж

Напомним,Сондленд заявил, что Дональд Трамп якобы давал прямое указание о давлении на Киев для расследования в отношении сына соперника на выборах Джо Байдена Хантера.

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