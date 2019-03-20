"Немножечко кинули": Путина поймали на публичном признании в нищете Крыма

Президент России Владимир Путин публично признал, что доходы жителей временно оккупированного Крыма несопоставимы с их расходами.

На этот нюанс в его выступлении, посвященному пятилетию аннексии, обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

"Цены. Действительно, здесь вилка такая: доходы у граждан, проживающих в Крыму, не самые высокие, а цены достаточно приличные. Это конкретный серьезный вопрос социально-экономического положения людей, которые здесь живут", — сказал глава страны-агрессора.

Журналист, в свою очередь, истолковал эти слова, как признание пустых обещаний оккупантов, которые они давали в начале оккупации украинского полуострова.

"Это что же получается?! Что на российские пенсии, которые в абсолютных цифрах больше украинских, можно купить столько же или меньше? Это что же получается?! Что немножечко кинули крымчан, обещая манну небесную?" — с сарказмом обратился он к зрителям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Цимбалюк рассказал, что россияне, которые возомнили себя коренными крымчанами и переехали на украинский полуостров после оккупации, стали массово жаловаться на дороговизну жизни там.

Журналист предупредил, что если Крым решит самостоятельно провести повторный референдум для возвращения в состав Украины, его жителей будут ждать облавы российских силовиков.

Вместе с тем, он не исключил, что Россия может стать жертвой своих же махинаций и потерять оккупированный Крым после того, как войска НАТО проведут на нем новый референдум о возврате в состав Украины.

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