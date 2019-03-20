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"Немножечко кинули": Путина поймали на публичном признании в нищете Крыма

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Президент России Владимир Путин публично признал, что доходы жителей временно оккупированного Крыма несопоставимы с их расходами.

На этот нюанс в его выступлении, посвященному пятилетию аннексии, обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Цены. Действительно, здесь вилка такая: доходы у граждан, проживающих в Крыму, не самые высокие, а цены достаточно приличные. Это конкретный серьезный вопрос социально-экономического положения людей, которые здесь живут", — сказал глава страны-агрессора.

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Журналист, в свою очередь, истолковал эти слова, как признание пустых обещаний оккупантов, которые они давали в начале оккупации украинского полуострова.

"Это что же получается?! Что на российские пенсии, которые в абсолютных цифрах больше украинских, можно купить столько же или меньше? Это что же получается?! Что немножечко кинули крымчан, обещая манну небесную?" — с сарказмом обратился он к зрителям.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир ПутинРоман Цимбалюк
Место
Украина
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Цимбалюк врет как всегда. Покупательная способность жителей Крыма и Севастополя увеличилась на 36% в сравнении с 2013 (именно благополучным украинским 2013) годом . Просто по нынешним российским меркам Крым пока числится в очень небогатых регионах. Средняя зарплата 29 тыс.р (Севастополь -31), в то время как по РФ в целом средняя 43,5 а медианная примерно 35.
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