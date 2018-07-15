В іспанському готелі близько 40 каналів. З них два російські - ТНТ і Роіся 24. Один по ідеї гумористичний, а другий - новинний. Так от: немає більше в Росії ні гумору, ні новин. Залишилась тільки пропаганда. В кожному сюжеті, в кожній постановці, анонсі - суцільна пропаганда!

Треба віддати їм належне - зомбування відбувається на найвищому рівні. Те, про що Йозеф Геббельс мріяв - Путін реалізував. "Дайте мені засоби інформації і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней". Бідний російський народ черговий раз став жертвою жахливого експертменту. ЗМІ росії створили нову віртуальну реальність: росія - супердержава, бути росіянином круто, перед росією схиляється весь світ, економіка росії на підйомі, всі дякують росії за її крутизну, без росії не вирішується жодне серйозне питання в світі, росія лідер, російські технології випереджають світові і т.д.

Поєднання зомбуючих текстів і відео - дуже професійне і витончене. Тому не дивуйтесь, що не можете знайти спільну мову з колишніми родичами і друзями по ту сторону поребрика. Рідкісна психіка може витримати такий шквал пропаганди.

А чого вартий їхній гумор? Наприклад, постановка про нікчемного актора, який нічого не досягнув і ніде не знявся...знаєте як його прізвище? Полтавченко! Просто оцініть глибину роботи редакторів-пропагандистів!

В інших номерах ТНТ клонуються і повторюються тези Задорнова про тупих американців і європейців. Послідовників Задорнова тепер десятки. Це тепер їхній національний тренд в гуморі. Сміються над європейцями, американцями і гоміками і просто лохами. Більше тем для гумору немає.

Новости Россия зовет в рабство

Яким же нікчемним на цьому фоні виглядає розпинання президента ФІФА перед російським істеблішментом у Великому Театрі і його заяви про те, що чемпіонат 2018 року є найкращим в історії! В кінці спічу він переходить на емоційне скандування "росія, росія" і показують цей розбещений розкішшю істеблішмент, а в них в очах написано: ну ти і клоун! ну ти і лох! Вони відчувають себе вищими президента ФІФА, Макрона, Трампа, чи будь-якого іншого президента. Бо вони вже живуть у іншому вимірі.