Нобелевской премии за всю историю её существования были удостоены 15 негров: 11 получили Нобелевскую премию мира и ещё трое — как литераторы. По физике — 0, по химии — 0, по физиологии и медицине — 0.

Есть ещё один человек — сэр Уильям Артур Льюис (это он изображён на юбилейной купюре Сент-Люсии) — в 1979 году вместе с Теодором Шульцем получивший Нобелевскую премию по экономике "за новаторские исследования экономического развития, в особенности применительно к проблемам развивающихся стран".

С этой премией не всё просто: её официальное название — "Премия Банка Швеции в экономических науках памяти Альфреда Нобеля", она существует не с 1901, а с 1969 года, выплачивается из средств банка, не имеет отношения к завещанию Нобеля и вручается на два дня позже, чем все остальные, поэтому вопрос о том, считать ли эту премию "истинно нобелевской", некоторыми подвергается сомнению.

Лично я считаю её куда более ценной, а процедуру её присуждения более объективной, чем в случае с Нобелевскими премиями по литературе и за "содействие установлению мира во всём мире".

И вот тут возникает закономерный вопрос: а почему так мало-то?

Адепты политкорректности тут же ответят: колониализм, рабство, сегрегация, дискриминация, угнетение белыми варварами (до сих пор?) и вообще сама формулировка вопроса оскорбительна, попахивает расизмом, нацизмом и дымом фашистских концлагерей.

Ладно, зайдём с другой стороны.

Из 84 спринтеров мира, преодолевших за всю историю 10-секундный барьер на стометровке, белый лишь один — 23-летний французский природный блондин Кристоф Леметр. Но ему с 9,98 пока рано тягаться с Усейном Болтом.

На дистанции 200 метров ситуация похожая: из 45 "выбежавших" из 20 секунд лишь четверо белых — итальянец Меннеа, поляк Марцин Урбас, грек Константинос Кедерис и тот же Леметр.

В 2000-х годах несколько сезонов мировым лидером в беге на 400 метров был американец Джереми Уоринер, который удивлял всех тем, что он белый. На нем эпоха быстроногих белых на этой дистанции и закончилась.

В Бостонском марафоне с 1988 года 20 из 25 мужчин, занявших первые места, были кенийцами.

Почему так мало успешных белых бегунов? Кто их дискриминировал, угнетал, не давал тренироваться, не допускал к соревнованиям или, может быть, не давал в детстве бегать вдоволь? И не унижают ли эти вопросы белую расу, намекая на её физическую неполноценность?

Разумеется, далеко не только генетика определяет успешность рас и наций. Например, мы видели примеры Северной и Южной Кореи, Восточной и Западной Германии, где генетически абсолютно идентичное население на соседствующих территориях за очень короткий по историческим меркам срок построило принципиально разные общества с несопоставимым уровнем жизни.

Всё, чем они отличались друг от друга — это политический строй. Один способствовал прогрессу, второй его очевидным образом тормозил.

Ну и, наконец, пора задать последний и самый главный вопрос, имеющий к нам непосредственное отношение.

В США — 371 нобелевский лауреат. В Великобритании — 129, в Германии — 107. В России и СССР — 26, и это если считать тех, кто уехал и получил Нобелевскую премию, как гражданин другой страны.

Если пересчитать количество Нобелевских лауреатов на наши 144 миллиона населения, то в США было бы 164 лауреата, в Германии — 192, а в Великобритании — 281 в сравнении с нашими 26.

И вот, собственно вопрос, который меня волнует: откуда такая разница? Есть три основных варианта:

Нобелевский комитет дискриминирует русских (и заодно ещё 15 народов бывшего СССР).Революция, эмиграция и ГУЛАГ основательно "почистили" наш генофонд от "слишком умных".Сложившаяся в стране система государственного управления тормозит развитие науки в стране.

На самом деле, это ключевой вопрос, потому что если вы — сторонник первого варианта, то вы можете ничего не делать и продолжать гордиться Россией — лучшей в мире страной.

Если вы придерживаетесь второго варианта, то вам нужно бежать отсюда как можно быстрее, потому что с генофондом ничего не сделать, это на века.

И только если вы верите в третий вариант, имеет смысл оставаться в России и пытаться изменить ситуацию к лучшему..

Так как же вы ответите или уже ответили для себя на этот вопрос?