Не умели плавать: подробности массовой гибели детей в России

Виновник смертельного ЧП на воде в Астраханской области РФ, из-за которого перевернулась лодка с детьми, в момент инцидента был пьян.

Сайт Life.ru выяснил имя мужчины – М. Асанов 1991 года рождения.

Сообщается, что россиянин управлял чужой лодкой.

По предварительным данным, дети отдыхали на одном берегу и попросили перевезти их на другой. По одной из версий, молодой человек резко вывернул руль, лодка накренилась и все выпали, в том числе и управляющий судном.

Трое детей, в том числе брат и сестра, не умели плавать и утонули. Всего детей в лодке было девять. Остальным удалось выплыть.

Как сообщал OBOZREVATEL, при опрокидывании лодки утонули трое детей — 2003, 2009 и 2010 годов рождения.

По факту их смерти Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Мужчина, управляющий судном, задержан. На данный момент спасатели достали тело лишь одного из трёх утонувших.