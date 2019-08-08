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"Не советский человек!" Выяснился "козырь" Зеленского в переговорах с Путиным

1.8т Читать материал на украинском

Проблемы в звонках президента Украины Владимира Зеленского главе РФ Владимиру Путину нет, вся суть – в содержании этих разговоров.

Такое мнение высказал бывший посол США в Украине и аналитик исследовательского центра "Атлантический Совет" Джон Хербст, передает "Голос Америки".

"Не знаю, кто из западных дипломатов или экспертов рекомендовал Зеленскому не спешить с коммуникацией с Путиным и почему. Я бы сказал, что такой совет не является безосновательным. Но такой способ – не единственный разумный путь поднять эту проблему. Думаю, что нет проблемы в звонку Зеленского к Путину, вопрос в том, что Зеленский говорит", – подчеркнул он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

При этом Хербст отметил, что у Зеленского неплохие шансы в переговорном процессе, так как он молод и не является "советским человеком".

Также бывший дипломат прокомментировал обращение Зеленского к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель как можно скорее собраться в формате "нормандской четверки".

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"Я думаю, для Зеленского показать свои старания найти решение путем переговоров - это хорошо. Однако есть одно важное "но". Желание и настойчивость найти дипломатическое решение не должно происходить за счет уступок критически важными интересами", – сказал Хербст.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
все что сказано до "но" лошадиное хавно. хербст хочет крови. из всех вытекающих - украинской.
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