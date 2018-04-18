"Не смогла убить на 100%": разработчик "Новичка" рассказал, что спасло Скрипалей

Правила гигиены спасли шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию при отравлении нервно-паралитическим веществом.

Его действие было уменьшено благодаря тому, что они помыли руки перед едой. Об этом рассказал один из сотрудников группы, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества класса "Новичок", Владимир Углев, передает РБК.

"Просто, как все нормальные люди, Скрипали перед едой моют руки с мылом. А-234 － та же грязь. Так что часть вещества они смыли, а оставшаяся не смогла убить их на 100%", － сказал он.

Углев также пояснил, что полицейский, который также был госпитализирован, соприкасался с одеждой пострадавших.

"Полицейский, скорее всего, получил пороговую ингаляционную (дозу. - Ред.) за счет высокой ингаляционной токсичности А-234 или за счет кожно-резорбтивного поражения, так как соприкасался с местами на теле и одежде Скрипалей, на которых были остатки вещества. Очень даже возможно, что оба поражающих фактора – и ингаляционный, и кожно-резорбтивный – наложились", －предположил химик.

Тем временем, Химик Вил Мирзаянов, которого называют разработчиком "Новичка", заявил, что Скрипали выжили после отравления, потому что вещество потеряло свои свойства в условиях высокой влажности.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперты заявили, что не обнаружили следов химического вещества BZ в пробах, взятых в Солсбери.