"Не поздравлять": всплыл скандальный подтекст разговора Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп ослушался предупреждений своих советников по вопросам национальной безопасности, которые рекомендовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Об этом сообщает The Washington Postсо ссылкой на источники в Белом доме.

"Президент Трамп не прислушался к конкретным предупреждениям своих советников по вопросам национальной безопасности, когда поздравил российского президента Владимира Путина с его переизбранием во вторник", – сообщил один из чиновников, осведомленный в ситуации.

По его словам, в материалах брифинга главы Белого дома в одном из разделов было указано большими буквами "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ".

Также Трамп проигнорировал советы осудить инцидент с отравлением в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля мощным нервно-паралитическим веществом.

Более того, после общения по телефону президент назвал разговор с Путиным "очень хорошим", вызвав волну новой критики на фоне расследования дела о вмешательстве России в выборы в США и контактов кампании Трампа с российскими чиновниками.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила журналистам, что дело Скрипаля не обсуждалось во время общения президентов.

Как сообщал "Обозреватель", 19 марта Белый дом заявил, что Трамп не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на выборах. 20 марта Трамп все же провел телефонный разговор с главой РФ.