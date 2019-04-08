Не опять, а снова: Россию уличили во вмешательстве в выборы еще одной страны

Британские СМИ заподозрили Российскую Федерацию во вмешательстве в выборы на Мадагаскаре.

Как говорится в сюжете BBC News (чтобы посмотреть, проскролльте до конца), российские политтехнологи, приближенные к Кремлю, могли предлагать финансирование как минимум шестерым из 36 кандидатов в президенты.

Всеобщие выборы в этой стране прошли в конце 2018 года. Во втором туре бывший временный президент Андри Радзуэлина обошел экс-главу государства Марка Равалуманану с 55% голосами против 44%. Всего среди кандидатов были четверо из пяти последних президентов.

Скриншот видео

Победитель выборов не ответил на вопрос корреспондента BBC, "поддерживают ли его русские". В то же время один из участников выборов — пастор Андре Майоль признал, что его кампания частично финансировалась россиянами.

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Он рассказал, что люди из РФ вышли на него с предложением не только взять наличные, но и поддержать их кандидатов, если те будут лидировать.

Авторы репортажа заявили, что роль в мадагаскарских выборах сыграл и известный в России пиарщик Максим Шугалей. Также за ними предположительно стоит "повар Путина" Евгений Пригожин, утверждает BBC со ссылкой на "неподтвержденные сообщения СМИ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Украине.

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