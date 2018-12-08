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Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
ЭкономистВсе статьи автора

Не Мариуполь и не Бердянск: у Путина появились новые цели в Украине

4.3т

Россия ведет не гибридную войну, что было ясно во время Иловайска, Дебальцево и тем более после недавнего Керченского боя. В условиях гибридной войны 10 тысяч людей не убивают.

Что дальше? Много индикаторов свидетельствуют о том, что может начаться новая военная стадия, более масштабная, чем была в Керченском проливе. С моей точки зрения сейчас для Путина не так важен Мариуполь или Бердянск, как Каховка, южная Украина, Скадовск и Геническ. Сейчас это самое опасное направление для путинского нападения. Вызывает обеспокоенность, что со стороны украинских властей этим направлениям соответствующее внимание не уделяется.

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По этим направлении сосредоточены крупные российские танковые части, Азовская флотилия увеличена на 120 новых кораблей, которые в большей степени являются десантными. А они не используются для охраны границы, они используются исключительно для агрессивных действий - для переброски военных частей.

Все это свидетельствует о том, что существует реальная угроза разворачивания полномасштабных военных действий в ближайшие недели или месяцы. Возможно, верхней границей является июль 2019-го года, когда уровень воды в крымских водохранилищах станет нулевым и решение вопроса новой крымской катастрофы станет первоначальным. Так что дорогая крымская игрушка, любимая игрушка Путина, абсолютно обречена не только экономически, но и с точки зрения водоснабжения.

Записано во время Форума свободной России.

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Автор
Андрей ИлларионовАндрей Илларионов
Темы
Российская военная угрозаВойнаОбострение в Азовском море
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
РоссияКрымАзовское море
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Doc I
Doc I
У карлика память то короткая. Он забыл как обстояли дела в Грузии в 080808 и как за време меньше недели НАТО приготовилось дать ответ Рашки и как русские быстро убирались и из Грузии и в Черном море русские кораблики быстро валили в порт. И карлик может рыпнуться - и теперь еще быстрее отреагирует Запад и русский ливерок и фаршик даже домой везти не будут - уж слишком много ливерка то будет
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бойтесь нерабы!!! Сейчас на вас нападёт страшный Путин!!!
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Doc I
Doc I
Пигин Макс, Ну это русским бояться - вы ж живете под карликом и он очень хочет превратить русских в фаршик. И скажи фаршик - ты уже готов бежать в военкомат?
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