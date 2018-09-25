''Не дружите против нас'': друг Путина признался в жестком ультиматуме России

Президент России Владимир Путин разрешил Молдове "дружить с кем угодно", но не против РФ.

Об этом рассказал в интервью Lenta.ru президент Молдовы Игорь Додон, ответив на вопрос, относится ли он к российскому лидеру как к другу.

"Владимир Владимирович мне говорил: "Не проблема, с кем вы хотите дружить. Главное, не дружите против нас. Мы хотим с вами дружить, работать. Покупать ваши яблоки, вино. Приходить к вам в гости. Продавать по хорошим ценам энергоресурсы и тому подобное. Но если вы с кем-то против нас, то это другая ситуация", - отметил он.

По словам Додона, возможно они когда-нибудь станут с Путиным друзьями, однако сейчас у них хорошие отношения на уровне руководителей стран.

"Но мне кажется, что дружба — это что-то более личное. Поэтому говорить о том, что друг или не друг. Может на каком-то этапе и станем друзьями. Сейчас у нас хорошие отношения на уровне руководителей двух государств, которые хотят, чтобы наши страны дружили", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября Додона временно отстранили от должности из-за его отказа утвердить новых министров. Позже он пожаловался, что опасается судьбы Украины для своей страны.