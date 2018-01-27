Не будет выбора: в Великобритании заговорили о войне с Россией

Несмотря на усилия цивилизованного мира, направленные на мирное разрешение споров, конфликт с Россией может оказаться неотвратимым.

Такое заявление сделал начальник генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер, передает "Укринформ".

"Для нашего поколения со времени окончания холодной войны привычными стали войны по выбору - но у нас может не быть выбора относительно конфликта с Россией. Нам следует помнить выражение Троцкого: "Вы можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересуется вами", - сказал Картер.

Также он подчеркнул, что мировому сообществу следует помнить: "Россия уважает силу и людей, которые противостоят ей".

"Первоначальный план относительно Украины предусматривал захват значительно большей территории. Тем не менее, Россия была удивлена украинским сопротивлением и вынуждена была согласиться на меньшее", - отметил Картер.

Генерал также призвал определить слабые стороны России и "асимметрично маневрировать против них".

"Главное, нам следует принимать участие в развитии институциональной способности соседних государств, чтобы они имели силу и уверенность противостоять России, и международную выносливость, чтобы выдержать давление, направленное на развал их изнутри", - добавил он.

Как писал "Обозреватель", в Европе предупредили о новой кровопролитной войне России.