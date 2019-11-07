"Не будем отвечать": в НАТО сделали заявление об аннексии Крыма Россией

НАТО не хочет новой гонки вооружений с Россией, но в то же время считает жесткой свою политику по отношению к Москве.

Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в Берлине во время речи в Фонде Корбера, передает Укринформ.

"Более дерзкое поведение России стало ключевым фактором роста непредсказуемости, с которым мы сталкиваемся. Аннексия Крыма стала первым случаем после Второй мировой войны, когда одна страна захватывает территорию другой страны в Европе. Северная Америка и Европа ответили решительно и вместе", - считает генсек.

По его словам, такие совместные действия продемонстрировали России, какие последствия имеет для нее нарушение международного законодательства.

"Но мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим еще одной "холодной войны". И мы не намерены размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования", - добавил Столтенберг.

Йенс Столтенберг

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса.

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