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12 февраля • обновлено в 08:13
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Не Беларусь: США назвали новую цель Путина

6.3т
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Россия взяла новую цель для того, чтобы обеспечить раскол в Европе. На этот раз Кремль намерен помешать интеграции Балкан с Западом.

Такое мнение выразил спецпредставитель США по делам Западных Балкан Мэтью Палмер, передает "Голос Америки". Он добавил, что Россия хочет обеспечить нестабильность в регионе.

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"Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан", – сказал Палмер после визита в Болгарию.

Он добавил, что Росси выгоден раскол, хаос и подозрительность в регионе, что она и пытается реализовать.

У Путина появилась новая цель

У Путина появилась новая цель

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал следующую цель Путина в Украине после Донбасса

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Россия
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