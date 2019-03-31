"Назвал телок телками!" Лукашенко сравнил народ со скотом и возмутил сеть

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не все белорусы могут позволить себе "копыта почистить" в дорогом салоне, чем вызвал гнев в сети.

"Потребитель сам должен решать: постричься ему в дорогом салоне или в два-три раза дешевле в парикмахерской на дому. Состоятельный человек – он будет в салон ходить. Но все ли наши граждане могут в салоне постричься и копыта почистить? Не все!" - сказал он.

Видео с его выступлением опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter, назвав его "Лукашенко и немного белорусского стиля" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Александр Лукашенко Скриншот видео

Пользователи с возмущением отреагировали на высказывание белорусского лидера.

"У батьки совсем крыша отлетела! Он что народ, у которого денег нет, скотом считает, пес", "Парно или непарнокопытные?", "Четко и ясно! Без гримас и переводчиков", "Эй холоп, почисти свои копыта перед тем как войти в избу", "Граждан Беларуси их президент причислил к семейству копытных! Время пройдет, и батька им еще и рога припишет", "Лукашенко назвал телок телками", - прокомментировали они.

"Все ли наши граждане могут в салоне постричься и копыта почистить? Не все!": Лукашенко и немного белорусского стиля pic.twitter.com/eMeWXXGKK0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 березня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко наехал на хоккеистов своей страны. Глава государства пригрозил отправить спортсменов в места лишения свободы.

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