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Назарбаев ушел в отставку: чем будет заниматься 

2.4тЧитать материал на украинском

Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.

Об этом он сказал, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

"Вы все эти годы доверяли мне. Для меня было счастье служить народу. Склоняю голову и благодарю. Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать главой Совбеза", — отметил Назарбаев.

Кроме того, он сохранит пост в партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного совета.

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

alau.kz

Полномочия президента республики переходят к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

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Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, первый и единственный президент Казахстана. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель заявил, что после смерти Нурсултана Назарбаева Казахстан надо поделить с Китаем.

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Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
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