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Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов
Российский журналист, эксперт по странам СНГВсе статьи автора

Назарбаев стал пожизненным председателем

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Пока в Москве напряжённо ждут визита Трампа и уже расслабленно - финала мундиаля, бьются в истерике в связи с твёрдым обещанием НАТО когда-нибудь принять в свои ряды Грузию и с каким-то садомазохистским удовлетворением жуют хорватские"никогдатакбольшенебудупроСлавуУкраине!", казахстанский караван и его елбасы продолжают медленно и неуклонно двигаться своей дорогой - в вечность.

Новости
Когда Назарбаева не станет...

Сегодня вступил в силу объявленный конституционным закон о пожизненном председательстве Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности Казахстана и объявил это жирной точкой в выборе сценариев транзита власти в соседнем царстве.

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Автор
Аркадий ДубновАркадий Дубнов
Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
Источник
Источник:Facebook Аркадия Дубнова
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