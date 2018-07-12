Пока в Москве напряжённо ждут визита Трампа и уже расслабленно - финала мундиаля, бьются в истерике в связи с твёрдым обещанием НАТО когда-нибудь принять в свои ряды Грузию и с каким-то садомазохистским удовлетворением жуют хорватские"никогдатакбольшенебудупроСлавуУкраине!", казахстанский караван и его елбасы продолжают медленно и неуклонно двигаться своей дорогой - в вечность.

Сегодня вступил в силу объявленный конституционным закон о пожизненном председательстве Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности Казахстана и объявил это жирной точкой в выборе сценариев транзита власти в соседнем царстве.