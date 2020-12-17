Навальный – об отравлении: Путин все признал

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что президент России Владимир Путин "все признал" в деле его отравления.

Свое мнение он высказал в Twitter. Оппозиционер прокомментировал ответ Путина во время пресс-конференции 17 декабря по поводу причастности к отравлению.

"Я посмотрел. Путин всё признал. В своём стиле (цру-цру), но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили. Потому что "Если хотели бы отравить, то получилось бы", – написал Навальный.

Чуть позже он сделал еще один твит после повторного просмотра фрагмента пресс-конференции.

"Посмотрел ещё раз. Потрясающая логика. "ЦРУ отслеживает телефоны сотрудников ФСБ и поэтому ФСБ следило за Навальным", – написал оппозиционер.

Напомним, во время ежегодной пресс-конференции глава РФ назвал отравление Навального ядом "Новичок" "легализацией материалов американских спецслужб".

"Мы что, не знаем, что они локацию отслеживают? Это знают Федеральная служба безопасности и другие спецорганы. Это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это любопытно. Если он считает, что его травить нужно? Кому он нужен? Если бы хотели, то сделали бы до конца", – сказал Путин.

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