Навальный – об отравлении: Путин все признал
Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что президент России Владимир Путин "все признал" в деле его отравления.
Свое мнение он высказал в Twitter. Оппозиционер прокомментировал ответ Путина во время пресс-конференции 17 декабря по поводу причастности к отравлению.
"Я посмотрел. Путин всё признал. В своём стиле (цру-цру), но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили. Потому что "Если хотели бы отравить, то получилось бы", – написал Навальный.
Чуть позже он сделал еще один твит после повторного просмотра фрагмента пресс-конференции.
"Посмотрел ещё раз. Потрясающая логика. "ЦРУ отслеживает телефоны сотрудников ФСБ и поэтому ФСБ следило за Навальным", – написал оппозиционер.
Напомним, во время ежегодной пресс-конференции глава РФ назвал отравление Навального ядом "Новичок" "легализацией материалов американских спецслужб".
"Мы что, не знаем, что они локацию отслеживают? Это знают Федеральная служба безопасности и другие спецорганы. Это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это любопытно. Если он считает, что его травить нужно? Кому он нужен? Если бы хотели, то сделали бы до конца", – сказал Путин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за отравления. Он впал в кому и находился в реанимации.
В сети опубликовали видео из аэропорта и самолета с Навальным. Позже выяснилось, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
Мужчину отправили на лечение в Германию, хотя сперва отпускать его не хотели. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Зарубежные эксперты нашли следы вещества из группы "Новичок" на бутылке с водой политика и на других его вещах.
Представители президента РФ неоднократно отрицали и сам факт отравления, и причастность власти к инциденту. Так, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал обвинения "пустым шумом".
14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению Навального. 15 октября ЕС ввел в действие санкции против шести россиян.
Германия и Франция стали инициаторами пакета санкций против России. Великобритания и Нидерланды полностью поддержали их требования.
Российский оппозиционер Алексей Навальный удивился, узнав, что его якобы пытались повторно отравить, когда он находился в состоянии комы.
Также установлены возможные отравители Навального из ФСБ России.