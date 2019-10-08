Главный враг Путина в пролете: Европарламент определился с кандидатами на престижную премию

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого выдвинули на получение премии имени Андрея Сахарова в 2019 году, не попал в список окончательных претендентов.

"Шортлист" кандидатов был определен путем тайного голосования, сообщается на сайте Европарламента.

"По результатам общего голосования депутатов Комитета иностранных дел и Комитета развития во вторник, 8 октября, определены финалисты 2019 на получение премии имени Сахарова за свободу мысли", – сказано в сообщении.

Европарламент определился с кандидатами на премию Сахарова

Так, в тройку кандидатов попали:

бразильская политическая активистка и правозащитница Мариэлла Франко , которую убили в 2018 году; бразильские защитник окружающей среды Чиф Районе и защитник прав человека Клауделис Сильва дос Сантос;

группа из пяти студентов из Кении "Restorers" , которые борются за права женщин и девушек;

экономист, который защищает права уйгурского меньшинства в Китае, Ильхам Тохты.

Отмечается, что Навального выдвинула на премию Европейская народная партия, однако он выбыл из гонки.

Отмечается, что Навального выдвинула на премию Европейская народная партия, однако он выбыл из гонки.

Навальный не попал в список кандидатов на получение премии им. Сахарова nospress.ru

Окончательно кандидатура лауреата премии им. Сахарова будет определена во время "Конференции президентов" (лидеров политических групп) Европарламента 24 октября. Вручение награды состоится во время торжественной церемонии в Страсбурге 18 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году премию им. Сахарова получил украинский режиссер, которого незаконно удерживала Россия, Олег Сенцов.

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