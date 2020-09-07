Навального вывели из искусственной комы

Состояние здоровья Навального значительно улучшилось.
Врачи немецкой клиники Charité вывели российского оппозиционера Алексея Навального из искусственной комы.
Как сообщается на официальном сайте клиники, пациента также отключили от аппарата ИВЛ.
Медики констатировали, что состояние здоровья Навального значительно улучшилось.
Как писал OBOZREVATEL:
Навального перевезли из Омска в немецкую клинику Charite. Там сообщили, что оппозиционер остается в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.
Военные токсикологи Бундесвера установили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Создатели этого яда отрицают результаты исследования.
Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья Навального может быть его увлечение диетами.
Генеральная прокуратура России потребовала у Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов Навального.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению Навального.
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