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Навального вывели из искусственной комы

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
4,7 т.
Состояние здоровья Навального значительно улучшилось

Состояние здоровья Навального значительно улучшилось.

Врачи немецкой клиники Charité вывели российского оппозиционера Алексея Навального из искусственной комы.

Как сообщается на официальном сайте клиники, пациента также отключили от аппарата ИВЛ.

Медики констатировали, что состояние здоровья Навального значительно улучшилось.

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