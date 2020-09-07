Навального вывели из искусственной комы

Врачи немецкой клиники Charité вывели российского оппозиционера Алексея Навального из искусственной комы.

Как сообщается на официальном сайте клиники, пациента также отключили от аппарата ИВЛ.

Медики констатировали, что состояние здоровья Навального значительно улучшилось.

Как писал OBOZREVATEL:

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