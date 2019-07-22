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"Нацисты объявили войну!" Лавров нагло пожаловался Германии на Украину

3.6т Читать материал на украинском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возмутился из-за европейских санкций против его страны, которые ввели в наказание за агрессию против Украины.

Он назвал такой шаг несправедливым и обвинил во всем Киев, который якобы устроил "госпереворот" и привел к власти новых "нацистов". Бредовые претензии Лаврова прозвучали во время встречи с немецким коллегой Хайко Маасом. Фрагмент его выступления показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С позитивными подвижками и перспективами сотрудничества между Россией и Германией контрастируют введенные против нашей страны нелегитимные односторонние санкции. По сути дела, за то, что мы выступили в защиту жителей Крыма и Донбасса, которые отказались признать пришедшими к власти в результате "госпереворота" в Киеве национал-радикалов, сразу же объявивших войну русскому языку, культуре, русским ценностям и провозгласившим своими героями нацистских приспешников", – высказался Лавров.

Однако Цимбалюк разобрал предъявы главы российского МИД по пунктам и разнес их как пропагандистскую манипуляцию реальными фактами.

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"Общая газета"

"Каждая страна сама вправе выбирать себе героев и антигероев. И очень часто соседние страны абсолютно по-разному смотрят на события в прошлом. Мы живем здесь и сейчас и, конечно, хотелось бы не копать так глубоко. Меня намного больше заботит, когда же "национал-радикалы" пришли к власти? Тут было сказано после "переворота". Ну, вообще-то органы власти были сформированы Верховной Радой, которая избиралась и полностью подчинялась Виктору Януковичу, пока он не решил переехать в Ростов-на-Дону", – напомнил он Лаврову.

Кроме того, Цимбалюк оспорил беспочвенные обвинения в борьбе Украины со всем русским. Журналист напомнил Лаврову, что он говорит о чужой стране и пытается навязать ей несвойственную повестку.

"Что такое "объявили войну русскому языку и ценностям"? Наверное, в Украине должны быть украинские ценности. Эта страна называется Украина, и это логично. Но что говорит Лавров? Что они не признали "госпереворот" и начали нас защищать. Подождите – если Россия кого-то защищает на территории другого государства, вообще-то это называется акт агрессии. Кстати, дозащищались они до того, что народ с оккупированного Донбасса массово бежит. В том числе в Россию. Но пока Россия там никого не защищала, все жили своей жизнью. Вы уверены, что защищали?" – обратился он к российскому министру с риторическим вопросом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров уже нарывался на острую критику Цимбалюка из-за слов о том, что Москва якобы совершенно не виновна в войне на Донбассе.

Также журналист обратил внимание на то, что Лавров в публичных выступлениях резко перестал называть оккупированный Донбасс юго-востоком Украины и начал употреблять корректную формулировку восток.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей Лавров Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Эта страна пока называется Украина
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Питон Каа
Питон Каа
А почему про нацистских приспешников ни гу-гу?
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