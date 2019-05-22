"Националист и русофоб": Захарова едко ответила на мощную речь Супрун о России

Скандальная спикер МИД России Мария Захарова взорвалась гневом из-за мощного выступления и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун на 2 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В нем украинская чиновница призвала ООН не мириться с присутствием РФ в Совете безопасности, пока та не оставит Украину и не освободит всех военнопленных и политических заключенных.

Бурную реакцию на слова Супрун Захарова опубликовала на своей странице в Facebook и даже перешла на личностные оскорбления, не соблюдая какой-либо дипломатичности.

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", – едко высказалась спикер МИД РФ.

Мария Захарова Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Глава государства обсудил с представителями американской власти вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

В тоже время в Кремле не увидели ничего нового в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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