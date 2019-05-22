ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Националист и русофоб": Захарова едко ответила на мощную речь Супрун о России

4.9тЧитать материал на украинском

Скандальная спикер МИД России Мария Захарова взорвалась гневом из-за мощного выступления и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун на 2 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В нем украинская чиновница призвала ООН не мириться с присутствием РФ в Совете безопасности, пока та не оставит Украину и не освободит всех военнопленных и политических заключенных.

Бурную реакцию на слова Супрун Захарова опубликовала на своей странице в Facebook и даже перешла на личностные оскорбления, не соблюдая какой-либо дипломатичности.

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", – едко высказалась спикер МИД РФ.

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

Новости
"Алкоголичке не понять": Захарову разгромили за едкий пост о Европе

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Глава государства обсудил с представителями американской власти вопросы реформ и противодействия агрессии РФ.

В тоже время в Кремле не увидели ничего нового в призыве президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Мария ЗахароваУльяна Супрун
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
26
23
Смешно
7
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Что не так сказала Захарова?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Эта санитарка Супрун что вместе за своим пациентом Педро не ушла?!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
А Супрун в своём выступлении довела до сведения собрания, какие торговые обороты между РФ и Украиной, какое число граждан Украины приезжает в РФ в том числе и на заработки, каковы доходы укробюждета от транзита российских товаров?? Явно нет, иначе ей могли начать задавать неудобные вопросы в ответ на её"мощную речь" ))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения