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6 ноября • обновлено в 10:25
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НАТО расширяется: в Европе открыто выступили против агрессии России

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В Швеции в парламент внесли законопроект, который предлагает стране вступить в НАТО из-за "агрессивного поведения" России.

Документ подал депутат Умеренной коалиционной партии Швеции Бориан Оберг, передает RT.

"Уровень безопасности вокруг нас значительно упал. Примеров этому много, однако самый, по всей видимости, важный момент – это агрессивное поведение России против некоторых ее соседей в нашем ближнем зарубежье. Кроме того, не последнюю роль играет агрессия против Украины, которая длится уже несколько лет. В дополнение к тому, что эта агрессия показывает позицию России, она также чётко дает понять, чем чревато неприсоединение к НАТО при наличии с ним лишь тесных союзнических отношений", – сказано в пояснительной записке.

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В проекте закона указано, что НАТО оказывает военную помощь только странам-членам Альянса, поэтому Швеция должна в него вступить.

"В этом вопросе, по большому счету, даже заниматься изучением последствий не нужно. Швеция должна просто-напросто как можно скорее подать заявку на членство в НАТО пока не стало слишком поздно", – отмечает шведский депутат Оберг.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса.

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Персона
Владимир Путин
Место
Швеция
Теги
НАТО Россия - страна-агрессор
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Забыли шведские педерасты Полтаву. Напомним!
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6
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П А
П А
Ишевский Константин, вспомнила бабка, когда девкой была.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Ишевский Константин, да они с историей не дружат. Карл XII тоже из себя героя строил.
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Один депутат пукнул, а на обозе уже заголовки - НАТО РАСШИРЯЕТСЯ! Смех на палке
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7
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фил филипыч
фил филипыч
количество депутатов этой партии составляет 20,05% от общего количества в парламенте
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