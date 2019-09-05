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5 сентября • обновлено в 09:06
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НАТО промышляет? Захарова устроила истерику из-за игнора Польшей Путина

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За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войныы в Варшаве стоит НАТО.

Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено. Все это информационная кампания и она имела такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве", – цитирует ее слова "РИА Новости".

При этом представитель МИД РФ назвала траурные торжества в Варшаве "колоссальным фейком, переходящим какие-либо рамки дозволенного".

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Мария Захарова

Мария Захарова

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"Мероприятия в Варшаве, которые были заявлены как посвященные началу Второй мировой войны, а вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и дезинформацию. И средства массовой информации в общем контексте ничего не смогли с этим сделать", - сказала Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова заявила, что Польша поставила себя в "глупое положение", не пригласив Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.

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Тема
Вторая мировая война
Персоны
Мария Захарова Владимир Путин
Место
Россия
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Ронович Рон
Ронович Рон
СССР вот истинный победитель фашизма, то что себе там Польша придумала, которая за 30 дней сдалась вообще Россию мало волнует, Польша самая большая американская проститутка, а какой истерике идёт речь, обоз только упоротых веселит,такими статейками.
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филипп филипыч
филипп филипыч
у меня с обозом очень расхожие мнения о том что такое истерика)
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