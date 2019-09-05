НАТО промышляет? Захарова устроила истерику из-за игнора Польшей Путина

За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войныы в Варшаве стоит НАТО.

Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено. Все это информационная кампания и она имела такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве", – цитирует ее слова "РИА Новости".

При этом представитель МИД РФ назвала траурные торжества в Варшаве "колоссальным фейком, переходящим какие-либо рамки дозволенного".

Мария Захарова EADaily

"Мероприятия в Варшаве, которые были заявлены как посвященные началу Второй мировой войны, а вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и дезинформацию. И средства массовой информации в общем контексте ничего не смогли с этим сделать", - сказала Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова заявила, что Польша поставила себя в "глупое положение", не пригласив Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.

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