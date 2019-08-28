НАТО подняло истребители в небо: Россия отправила 9 военных самолетов в Европу

Истребители НАТО на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для сопровождения девяти российских военных самолетов, которые летели в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Как сообщает Министерство обороны Литвы, 19 августа, военным НАТО пришлось сопровождать два Су-30, которые летели из Калининградской области на другую территорию Российской Федерации.

20 августа, истребитель НАТО обнаружил два самолета: Су-34 и Т-134, которые летели также с Калининградской области. При этом Су-34 летал без плана полета и не поддерживал радиосвязь с региональным центром полета.

Истребители Минобороны Литвы

21 августа, истребитель НАТО поднимался в воздух для сопровождения двух российских самолетов Су-27, двух Су-30 и один Ил-76, которые летели разными маршрутами. Самолеты Су-27 и Су-30 также не поддерживали радиосвязь с региональным центром полета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа президент РФ Владимир Путин похвастался истребителем пятого поколения Су-57 перед лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!