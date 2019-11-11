"Настоящий прорыв!" Портников пояснил игру Лукашенко за спиной у Путина

Не смотря на то, что Россия тянет Беларусь в союзное государство, белорусский президент Александр Лукашенко пошел на эксперимент и отправился на встречу с президентом Австрии Александером ван дер Белленом. Это говорит о том, что "старая Европа" больше не считает его "последним диктатором" континента.

Об этом в статье для Эспрессо заявил журналист Виталий Портников. По его словам, для Лукашенко, который десятилетиями перемещался по траектории между Москвой, Киевом и Пекином этот визит - настоящий прорыв.

"Прорыв, который сигнализирует о том, что" старая Европа "больше не считает его" последним диктатором "континента. Или, по крайней мере, считает таким диктатором, с которым можно уважительно разговаривать", - отметил журналист.

Виталий Портников, Александр Лукашенко

"И это при том, что главные вопросы, которые ставили Лукашенко - ответственность за убийства политических оппонентов, декоративные выборы, преследование политических оппонентов и свободной прессы - так и остаются без очевидного ответа", - отметил Портников.

Он добавил, что такой визит - является "своеобразным политическим экспериментом".

"Можно увидеть, как будет вести себя "клиент", какой будет резонанс и стоит ли приглашать его в другие западные столицы. Тем более, что сейчас главной задачей Запада становится не поддержание белорусской демократии, а поддержка белорусского суверенитета", - написал журналист.

По мнению Портникова, вопрос о сохранении этого суверенитета может стать главным вопросом взаимоотношений Запада и России. И если Москва аннексирует Беларусь или сделает ее частью новой, уже настоящей "союзного государства" во главе с Путиным, это станет не окончанием, а началом кризиса.

"Потому что Украине в этом случае "дружественного приглашения" в состав такого государства, которое сделает российский танкист или пилот военного самолета, просто не избежать. И что в этом случае делать Западу?

Именно поэтому интересы западной политической элиты и белорусского диктатора, который очень не хочет отдавать свое государство новому хозяину из Кремля, стали совпадать. Возникает, однако, один очень простой вопрос - не поздно на Западе начинают осознавать масштабы кризиса, который может охватить постсоветское пространство уже в ближайшее время и не поздно Александр Лукашенко задумался о будущем Беларуси?", - отметил Портников.

Как писал OBOZREVATEL, в сети распространилась информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно болен и якобы тайно лечится в Объединенных Арабских Эмиратах.

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