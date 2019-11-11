Главная Новости
11 ноября • обновлено в 13:59
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Настоящий прорыв!" Портников пояснил игру Лукашенко за спиной у Путина

Читать материал на украинском

Не смотря на то, что Россия тянет Беларусь в союзное государство, белорусский президент Александр Лукашенко пошел на эксперимент и отправился на встречу с президентом Австрии Александером ван дер Белленом. Это говорит о том, что "старая Европа" больше не считает его "последним диктатором" континента.

Об этом в статье для Эспрессо заявил журналист Виталий Портников. По его словам, для Лукашенко, который десятилетиями перемещался по траектории между Москвой, Киевом и Пекином этот визит - настоящий прорыв.

"Прорыв, который сигнализирует о том, что" старая Европа "больше не считает его" последним диктатором "континента. Или, по крайней мере, считает таким диктатором, с которым можно уважительно разговаривать", - отметил журналист.

Виталий Портников, Александр Лукашенко

Виталий Портников, Александр Лукашенко

Новости
"Это просто смешно!" Лукашенко пригрозил США из-за танков у границы

"И это при том, что главные вопросы, которые ставили Лукашенко - ответственность за убийства политических оппонентов, декоративные выборы, преследование политических оппонентов и свободной прессы - так и остаются без очевидного ответа", - отметил Портников.

Он добавил, что такой визит - является "своеобразным политическим экспериментом".

"Можно увидеть, как будет вести себя "клиент", какой будет резонанс и стоит ли приглашать его в другие западные столицы. Тем более, что сейчас главной задачей Запада становится не поддержание белорусской демократии, а поддержка белорусского суверенитета", - написал журналист.

По мнению Портникова, вопрос о сохранении этого суверенитета может стать главным вопросом взаимоотношений Запада и России. И если Москва аннексирует Беларусь или сделает ее частью новой, уже настоящей "союзного государства" во главе с Путиным, это станет не окончанием, а началом кризиса.

"Потому что Украине в этом случае "дружественного приглашения" в состав такого государства, которое сделает российский танкист или пилот военного самолета, просто не избежать. И что в этом случае делать Западу?

Именно поэтому интересы западной политической элиты и белорусского диктатора, который очень не хочет отдавать свое государство новому хозяину из Кремля, стали совпадать. Возникает, однако, один очень простой вопрос - не поздно на Западе начинают осознавать масштабы кризиса, который может охватить постсоветское пространство уже в ближайшее время и не поздно Александр Лукашенко задумался о будущем Беларуси?", - отметил Портников.

Как писал OBOZREVATEL, в сети распространилась информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно болен и якобы тайно лечится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина все надеется, что Россия её куда-то пригласит. Ну это вряд ли. Ждите приглашения в Евросоюз. Короче, просто ждите.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel