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"Настоящий герой!" Стало известно имя спасителя бесценных святынь из горящего Нотр-Дама

1.3тЧитать материал на украинском

Святые Дары и Терновый венок Спасителя из охваченного огнем собора Парижской Богоматери спас капеллан пожарных, католический священник отец Жан Марк Фурнье.

Он не побоялся пламени и самостоятельно вынес святыни из Нотр-Дама, пишет издание Alateia. Впервые о героическом поступке священника заявил редактор французской католической телекомпании KTO Этьен Лорайер, а позже это подтвердили парижские экстренные службы.

"Отец Фурнье – настоящий герой. Он не проявил страха, перенес реликвии и убедился, что они в безопасности", – сообщил один из спасателей.

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Отец Жан Марк Фурнье

Отец Жан Марк Фурнье

Telegraph

Отмечается также, что Жан Марк Фурнье и раньше был известен своей преданностью к делу. В 2015 году он вошел в захваченный террористами концертный зал "Батаклан", где около 100 человек находились в заложниках.

Терновый венок Спасителя

Терновый венок Спасителя

Отец Фурнье заботился о раненых и молился за всех умерших. В тот день члены ИГИЛ убили в "Батаклан" 89 человек. Также священнослужитель находился в Афганистане в разгар военных действий.

Как писал OBOZREVATEL,15 апреля в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который полностью смогли потушить только спустя 12 часов. Причину возгорания связывают с ремонтными работами.

Пожар обрушил шпиль, часы и крышу сооружения, однако основные конструкции собора удалось спасти, как и бесценные святыни, хранимые в соборе.

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Место
ФранцияПариж
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