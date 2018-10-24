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Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду

41.2тЧитать материал на украинском

В России в результате сильного ливня, который прошел 24 октября, в ряде населенных пунктов Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации.

В частности, в городе Туапсе практически все улицы ушли под воду, движение транспорта было парализовано (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"В результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, сопровождающееся выпадением обильных осадков в виде дождя (116 мм за 6 часов), произошло частичное затопление территории МО Туапсинский район: н.п. Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, город Туапсе, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк - Кривенковская", - информирует пресс-служба МЧС РФ.

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Из-за схода селей на ст. Чилипсы и перегоне Греческий - Кривеньковская прекращено железнодорожное сообщение. В селе Цыпка стихия разрушила автодорожный мост.

Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду

По предварительным данным, затопило 315 домовладений с 950 жителями и 57 социально-значимых объектов. Людей из наиболее пострадавших от непогоды домов эвакуируют спасатели. Информации о жертвах нет.

Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду
Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Ужгороде прошел мощный ураган. Сильный ветер, который сопровождался ливнем, повредил множество деревьев.

Место
Россия
Объекты
ливеньураганпогодафотографиивидео
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Кажу від щирого сердця. Ніякого жалю, ніякого сочувства в мене не має
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
А они сильно переживают за убитых свинорусами украинцев? Тогда почему мне должно быть не пох на их горе?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Вообще пофиг что там на РаиSSе. Напишите,когда её не станет,пусть дальше по эскалаторам прыгают.
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