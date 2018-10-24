Настиг армагеддон: в России целый город ушел под воду

В России в результате сильного ливня, который прошел 24 октября, в ряде населенных пунктов Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации.

В частности, в городе Туапсе практически все улицы ушли под воду, движение транспорта было парализовано (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"В результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, сопровождающееся выпадением обильных осадков в виде дождя (116 мм за 6 часов), произошло частичное затопление территории МО Туапсинский район: н.п. Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, город Туапсе, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк - Кривенковская", - информирует пресс-служба МЧС РФ.

Из-за схода селей на ст. Чилипсы и перегоне Греческий - Кривеньковская прекращено железнодорожное сообщение. В селе Цыпка стихия разрушила автодорожный мост.

По предварительным данным, затопило 315 домовладений с 950 жителями и 57 социально-значимых объектов. Людей из наиболее пострадавших от непогоды домов эвакуируют спасатели. Информации о жертвах нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Ужгороде прошел мощный ураган. Сильный ветер, который сопровождался ливнем, повредил множество деревьев.