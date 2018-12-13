Нашли на складе: полиция убила подозреваемого в теракте в Страсбурге

Страсбургский стрелок Шериф Шекат, который на рождественской ярмарке во Франции 11 декабря убил трех человек, был ликвидирован полицией.

О том, что его застрелили в четверг, 13 декабря, сообщает радиостанция France info со ссылкой на источник, близкий к делу. Преступник укрывался на одном из складов в квартале Мэно в самом центре города.

Данную информацию подтвердил глава МВД Франции, проинформировав об этом президента и премьер-министра страны.

Шериф Шекат Dnes.bg

Отмечается, что для выслеживания Шеката было мобилизировано около 700 правоохранителей. Кроме того, более 1800 дополнительных солдат были привлечены для обеспечения порядка в общественных местах.

Агенция Кросс

Напомним, ранее появилась информация о том, что Шеката якобы поймали во время спецоперации в Германии, куда он сбежал после совершения теракта. Однако опубликованные в сети снимки опровергли эту версию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря на рождественской ярмарке в центре Страсбурга был открыт огонь по прохожим. Стрельба произошла на площади в районе улицы Гранд-Аркад около 20:00 по местному времени.

После установления личности вероятного подозреваемого, Шерифа Шеката, в его доме прошли обыски. Правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы.