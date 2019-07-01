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Нашли куски шин: в Израиле объявили тревогу из-за ЧП с самолетом

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В понедельник, 1 июля, в израильском аэропорту Бен-Гурион объявили о ЧП с самолетом Boeing 737-400 – у авиалайнера, который вылетел из немецкого Кельна с 152 пассажирами на борту, серьезно повреждено шасси.

Пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в Израиле, сообщает местный 9 канал.

Отмечается, что сигнал поступил от наземной службы международного аэропорта Кёльна, откуда и вылетел самолет болгарской авиакомпании "Электра Эйрвэйз". Опасения вызвал фрагмент покрышки шасси, обнаруженный после его взлета на взлетной полосе.

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Boeing 737-400

Boeing 737-400

Twitter Эдуардо Асада

В Бен-Гурион подготовились к возможной аварии: администрация стянула к месту посадки авиалайнера пожарные машины и медиков. Прибытие самолета запланировано на 16:00 по местному времени.

Нашли куски шин: в Израиле объявили тревогу из-за ЧП с самолетом

Twitter Joop Soesan

Стало известно также, что Boeing сбрасывает топливо над Средиземным морем, находясь на высоте 2,4 км.

Boeing 737-400

Boeing 737-400

Haaretz.com

Boeing 737-400

Boeing 737-400

Haaretz.com

Нашли куски шин: в Израиле объявили тревогу из-за ЧП с самолетом

Twitter International Flight Network‏

Нашли куски шин: в Израиле объявили тревогу из-за ЧП с самолетом

Twitter International Flight Network‏

Как сообщал OBOZREVATEL, в США, в Далласе в штате Техас, 1 июля потерпел крушение небольшой двухмоторный самолет, в результате чего погибли 10 человек.

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Место
Израиль
Тег
самолет
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