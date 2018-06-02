"Напугали сладкого!" Путин на публике попал в курьезную ситуацию

Президент России Владимир Путин был вынужден дважды прервать свое выступление перед многодетными семьями 1 июня из-за плача младенца в зале.

Видео курьезных моментов появилось в сети.

В первый раз Путин отвлекся и обратился к плачущему младенцу: "К маме надо. Правильно, сейчас успокоится. Конечно".

Но младенец продолжал плакать, и президенту России пришлось снова прервать выступление.

"Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин поцеловал нового мальчика, в этот раз в лоб.